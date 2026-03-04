У Житомирі у приватному дворі знайшли 15 кг ртуті

Фото: ДСНС

У Житомирі на території приватного домоволодіння рятувальники виявили значну кількість ртуті

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Небезпечну речовину виявили в герметично закритій колбі.

Рятувальники встановили, що у трилітровій скляній банці знаходилися окремі колби з ртуттю – загалом близько 15 кг.

Токсичний метал вилучили та передали фахівцям для подальшої утилізації.

Нагадаємо, торік на Львівщині під час ремонтних робіт в ліцеї виявили понад 2,7 кг ртуті. Працівники натрапили на скляну банку з небезпечною речовиною, коли перекривали покрівлю їдальні.