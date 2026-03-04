Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

На річці Самара чоловік провалився під кригу на відстані орієнтовно 40 метрів від берега.

За допомогою надувного човна та рятувальної мотузки надзвичайники дісталися до потерпілого, витягнули його з крижаної води та доправили до берега.

Чоловіка передали медикам "швидкої" для проведення огляду та надання необхідної допомоги.

Рятувальники закликають громадян не виходити на тонку кригу та дотримуватися правил безпеки поблизу водойм.

