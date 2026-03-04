На Дніпропетровщині чоловік провалився під кригу на річці
Подія сталася вдень 3 березня у Самарівському районі міста Самар
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
На річці Самара чоловік провалився під кригу на відстані орієнтовно 40 метрів від берега.
За допомогою надувного човна та рятувальної мотузки надзвичайники дісталися до потерпілого, витягнули його з крижаної води та доправили до берега.
Чоловіка передали медикам "швидкої" для проведення огляду та надання необхідної допомоги.
Рятувальники закликають громадян не виходити на тонку кригу та дотримуватися правил безпеки поблизу водойм.
Нагадаємо, 2 берехня на Кіровоградщині зі ставу дістали тіло чоловіка. Правоохоронці встановлюють обставини трагедії.
