У Миколаєві російський безпілотник влучив у пасажирський потяг: виникла пожежа
В середу, 4 березня, вранці росіяни вдарили "шахедом" по пасажирському поїзду в Миколаєві
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві телеграм-канали.
Внаслідок атаки виникла пожежа в одному з вагонів потяга.
Інформації про постраждалих наразі немає.
Нагадаємо, 2 березня у Криворізькому районі Дніпропетровської області ворожий дрон вдарив по одному з вагонів приміського поїзда. Загинув 75-річний чоловік, постраждали 10 людей.
