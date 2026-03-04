11:54  03 березня
На Харківщині агентка ФСБ намагалася влаштуватися до ТЦК – її затримала СБУ
21:50  03 березня
Ексголову ДПСУ Сергія Дейнека мобілізували - ЗМІ
13:46  03 березня
У центрі Києва чоловік вистрибнув з 23 поверху
04 березня 2026, 01:30

Співак Віталій Козловський прокоментував причини звільнення з ЗСУ

04 березня 2026, 01:30
Фото з відкритих джерел
Співак Віталій Козловський з літа 2023 року по осінь 2025 року служив у війську. Співак розповів, коли зможе озвучити причини звільнення

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

У ЗМІ з'являлась інформація про те, що Віталій Козловський був звільнений з військової служби через необхідність здійснювати постійний догляд за родичем із числа осіб з інвалідністю I чи II групи. За словами артиста, він обов'язково розповість деталі про це, проте це зараз.

"Настане момент, і я про це буду говорити. Я про це розповім у великому інтерв’ю. Але мені здається, що зараз ще не час про це говорити відкрито так. Розповім, коли закінчиться війна", - каже співак.

Нагадаємо, раніше Віталій Козловський розповідав, чи була в нього на службі дідівщина. За його словами, у нього не було питань до наказів, які він отримував від командування.

