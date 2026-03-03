12:13  03 березня
Смерть за кермом: на Полтавщині на зупинці помер водій маршрутки
У Харкові викрили наркобізнес "під прикриттям" підгузків та цукерок
Бійка з ножем у закладі Хмельницького: нападнику загрожує до семи років
У Харкові викрили наркобізнес "під прикриттям" підгузків та цукерок

03 березня 2026, 10:30

Фото: Нацполіція
У Харкові правоохоронці завершили розслідування щодо наркобізнесу. Відомо, що зловмисники налагодили повний цикл виготовлення та збуту психотропних речовин та прекурсорів по всій Україні

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Організатором схеми виявився громадянин Киргизстану, який залучив до "роботи" двох громадян Узбекистану та свою співмешканку з Харкова. З кінця 2024 року вони облаштували лабораторію. Наркотичні речовини зберігались в орендованому гаражі.

Через Telegram-канал та поштові сервіси зловмисники організували продажі. Для прикриття вони прекурсор піролідин розливали у каністри, пакували в коробки, зверху клали підгузки та цукерки і відправляли під вигадані імена. Також відомо, що зловмисники продавали психотроп PVP, а покупці отримували координати "закладок" після оплати.

Під час обшуків знайшли понад 20,5 кг PVP, канабіс, лабораторне обладнання та прекурсори об’ємом понад 400 л. За цінами "чорного ринку" це близько 25 мільйонів гривень.

Наразі всі зловмисники перебувають під вартою без права на заставу.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині ліквідували наркопритон, який організував прикордонник. Фігуранти закуповували наркотики на чорному ринку, фасували їх і збували наркозалежним.

