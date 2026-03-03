Мільярдні схеми Медведчука: справу про нафтопровід і відмивання коштів передали до суду

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Правоохоронці не називають імені підозрюваного, але йдеться про Віктора Медведчука.

Слідство встановило, що протягом 2015-2018 років екснардеп створив та очолив організовану групу, яка фактично викрала частину магістрального нафтопродуктопроводу. Вартість об'єкта на той момент становила 1,4 млрд грн.

Для реалізації схеми організатори залучали експертів для надання завідомо неправдивих висновків у судах та зловживали повноваженнями на різних рівнях.

Після отримання контролю над нафтопроводом учасники групи використовували його для власного збагачення, легалізувавши понад 29,9 млн євро доходів, отриманих злочинним шляхом.

Колишньому депутату інкриміновано:

організацію заволодіння майном в особливо великих розмірах;

відмивання коштів;

зловживання повноваженнями;

підробку експертних висновків.

Оскільки він перебуває на території РФ, розслідування проводилося у порядку спеціального досудового розслідування (in absentia − заочно). Матеріали щодо інших учасників схеми виділені в окреме провадження – вони перебувають у розшуку.

