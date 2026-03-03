12:13  03 березня
Смерть за кермом: на Полтавщині на зупинці помер водій маршрутки
10:30  03 березня
У Харкові викрили наркобізнес "під прикриттям" підгузків та цукерок
08:21  03 березня
Бійка з ножем у закладі Хмельницького: нападнику загрожує до семи років
UA | RU
UA | RU
03 березня 2026, 13:16

На Закарпатті автівка влетіла у відбійник на мосту: пасажирка в реанімації, водія затримали

03 березня 2026, 13:16
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Поліція затримала 26-річного водія, який у стані сп’яніння спричинив тяжку аварію

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

ДТП сталася 2 березня близько четвертої ранку в селі Сільце Берегівського району. Мешканець села Заріччя за кермом Volkswagen Golf не впорався з керуванням і врізався у металевий відбійник на мосту.

У салоні авто перебували дві пасажирки. Одна з них отримала тяжкі травми, її госпіталізували до реанімації. Іншій жінці допомогли на місці та відпустили на амбулаторне лікування.

Перевірка водія на сп’яніння показала 0,86 проміле алкоголю в крові.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 ККУ (ДТП у стані сп’яніння з тяжкими наслідками). Чоловіка затримали. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в поліції розповіли подробиці ДТП на Рівненщині, в якій загинуло подружжя – автівка став некерованою та врізалася у вантажівку на зустрічній смузі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Закарпаття події аварія ДТП постраждала алкогольне сп'яніння пʼяний водій
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
Боксер Усик про політичну кар'єру: "Нижче президента не збираюся йти"
03 березня 2026, 13:51
У центрі Києва чоловік вистрибнув з 23 поверху
03 березня 2026, 13:46
Вимагав гроші у родини загиблого бійця: на Вінниччині затримали колишнього військового
03 березня 2026, 13:29
У Кропивницькому затримали агента ФСБ, який "вербував" людей для реєстрації російських Старлінків
03 березня 2026, 12:58
Суд арештував мільйонні активи депутата Ужгородської міськради від ОПЗЖ Маєрчика
03 березня 2026, 12:53
На Київщині накрили три нелегальні АЗС
03 березня 2026, 12:42
Мільярдні схеми Медведчука: справу про нафтопровід і відмивання коштів передали до суду
03 березня 2026, 12:36
Смерть за кермом: на Полтавщині на зупинці помер водій маршрутки
03 березня 2026, 12:13
На Харківщині агентка ФСБ намагалася влаштуватися до ТЦК – її затримала СБУ
03 березня 2026, 11:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Всі блоги »