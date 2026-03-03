Фото: поліція

Поліція затримала 26-річного водія, який у стані сп’яніння спричинив тяжку аварію

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

ДТП сталася 2 березня близько четвертої ранку в селі Сільце Берегівського району. Мешканець села Заріччя за кермом Volkswagen Golf не впорався з керуванням і врізався у металевий відбійник на мосту.

У салоні авто перебували дві пасажирки. Одна з них отримала тяжкі травми, її госпіталізували до реанімації. Іншій жінці допомогли на місці та відпустили на амбулаторне лікування.

Перевірка водія на сп’яніння показала 0,86 проміле алкоголю в крові.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 ККУ (ДТП у стані сп’яніння з тяжкими наслідками). Чоловіка затримали. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в поліції розповіли подробиці ДТП на Рівненщині, в якій загинуло подружжя – автівка став некерованою та врізалася у вантажівку на зустрічній смузі.