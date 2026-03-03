Нічна атака дронів на Україну: збито 127 із 136 ворожих БпЛА

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 3 березня (з 18:00 2 березня) противник атакував Україну 136 ударними безпілотними літальними апаратами. Близько 80 із них були "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що повітряний напад відбивала українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряна оборона збила або подавила 127 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 5 ударних дронів на 3 локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА на ще 3 локаціях.

Нагадаємо, у вівторок, 3 березня, російські військові атакували Шевченківський район Харкова дроном. Внаслідок падіння уламків пошкоджені вікна багатоквартирних будинків та кілька автомобілів.