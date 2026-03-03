Фото: БЕБ

Нелегальні автозаправні станції функціонували у Вишгородському та Бучанському районах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

АЗС здійснювали роздрібний продаж пального без ліцензій на право роздрібної торгівлі, сертифікатів якості та документів, що підтверджують походження пального. Також на АЗС не використовували реєстратори розрахункових операцій.

Правоохоронці вилучили понад 7 тонн дизельного пального, понад 3 тонни бензину марки А-95 та 4 тонни скрапленого газу. Також вилучили готівку, отриману від незаконної реалізації пального.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до роботи нелегальных АЗС.

Нагадаємо, раніше правоохоронці направили до суду обвинувальний акт відносно підприємця, який налагодив роботу нелегальної АЗС у Борисполіна Київщині.