Смерть за кермом: на Полтавщині на зупинці помер водій маршрутки
Вранці 3 березня у Кременчуці на одній із зупинок громадського транспорту помер водій маршрутки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Як встановили правоохоронці, чоловікові стало зле безпосередньо під час руху. Медики, які прибули на виклик, намагалися реанімувати водія, проте врятувати його не вдалося. Померлий – 67-річний місцевий житель.
Для встановлення точної причини смерті призначена судмедекспертиза. Поліція з’ясовує обставини.
Нагадаємо, 1 березня на Запоріжжі підліток сів за кермо мотоциклу та потрапив у ДТП. Він збив жінку, яка переходила дорогу з велосипедом. Обох госпіталізували.
