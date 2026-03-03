12:13  03 березня
03 березня 2026, 12:58

У Кропивницькому затримали агента ФСБ, який "вербував" людей для реєстрації російських Старлінків

03 березня 2026, 12:58
Фото: СБУ
Контррозвідка СБУ викрила у Кропивницькому ще одного російського агента. За вказівкою ФСБ він оформлював термінали Starlink на підставних людей, забезпечуючи ворога зв'язком на фронті

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Завдання ворога виконував 44-річний місцевий ухилянт. Він потрапив у поле зору російської спецслужби, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах. Після вербування агент за дорученням ФСБ спочатку зареєстрував Starlink на своє ім'я нібито для побутових потреб.

У подальшому фігурант планував залучити "до схеми" ще свою родичку і десятьох наркозалежних, які попередньо погодилися співпрацювати з ним в обмін на "гроші на дозу".

Використовуючи їхні паспортні дані, зловмисник сподівався оформити ще 11 терміналів супутникового зв’язку і передати відповідні реквізити пристроїв ФСБ.

Співробітники СБУ викрили ворожий задум і затримали агента "на гарячому" біля місцевого центру надання адмінпослуг, коли він намагався зареєструвати Starlink на підставну особу. Одночасно з цим заблокували та внесли до чорного списку Мінцифри супутниковий термінал, який фігурант оформив на себе для потреб окупантів.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Агенту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також вирішується питання щодо кваліфікації протиправних дій його родички та інших осіб, причетних до злочинної схеми.

Нагадаємо, раніше в Одесі затримали пару, яка погодилася реєструвати Starlink для ворога. Російські куратори запропонували зловмисникам по 30 доларів за незаконну реєстрацію кожного терміналу.

