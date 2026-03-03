12:13  03 березня
03 березня 2026, 11:54

На Харківщині агентка ФСБ намагалася влаштуватися до ТЦК – її затримала СБУ

03 березня 2026, 11:54
Фото: СБУ
Контррозвідка Служби безпеки зірвала спробу РФ інтегрувати свою агентку до Збройних Сил України. Затримано психологиню-фрилансерку, яка на замовлення ФСБ намагалася працевлаштуватися до одного з районних ТЦК на Харківщині

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що в разі успішного проникнення вона мала передавати ворогу персональні дані українських військовослужбовців та інформацію про дислокацію Сил оборони на східному фронті.

Для виконання завдання жінка прибула з Черкас до Харківської області, орендувала житло та записалася на співбесіду на посаду психолога у місцевому ТЦК. Перед цим вона об’їжджала прифронтову громаду, намагаючись виявити пункти зосередження особового складу й техніки українських військ.

Співробітники СБУ задокументували її розвідувальну діяльність, завчасно убезпечили локації Сил оборони та затримали жінку до моменту її візиту до ТЦК.

Під час розслідування встановлено, що після дистанційного вербування першим завданням фігурантки було коригування повітряних атак рф по енергооб’єктах Черкаської області. Вона виїжджала на місця обстрілів, фіксувала наслідки та намагалася виявити позиції української ППО.

Згодом агентка перебувала у Краматорську, де шукала запасні командні пункти українських захисників, а після цього була "відряджена" на Харківщину.

Під час обшуків у затриманої вилучено смартфон із доказами контактів із представниками фсб та набої до стрілецької зброї.

Слідчі повідомили їй про підозру. Наразі жінка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями СБУ та Нацполіція запобігли теракту в центрі Харкова. Затримано 16-річного агента російської воєнної розвідки, який готував вибух у багатоповерховому будинку. Під час обшуку у затриманого вилучили готову саморобну бомбу та смартфон із доказами роботи на ворога.

