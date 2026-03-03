Ворог атакував Одещину дронами: пошкоджено склад сухих вантажів і адмінбудівлі
Цієї ночі ворог вкотре атакував Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок атаки зазнали пошкоджень об'єкти портової та транспортної інфраструктури
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
За його словами, пошкоджено склад сухих вантажів і дорожні контейнери, вибито скління в адміністративних будівлях. Загорянь не зафіксовано.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Правоохоронці документують чергові воєнні злочини країни-агресора.
Нагадаємо, в ніч на 3 березня противник атакував Україну 136 ударними безпілотними літальними апаратами. Близько 80 із них були "шахеди". Зафіксовано влучання 5 ударних дронів на 3 локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА на ще 3 локаціях.
