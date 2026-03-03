Бійка з ножем у закладі Хмельницького: нападнику загрожує до семи років

Фото: Національна поліція

У Хмельницьку правоохоронці затримали 24-річного чоловіка, який під час конфлікту в розважальному закладі завдав численних ножових поранень іншому відвідувачу

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що подія сталася 28 лютого.

За попередньою інформацією, між двома чоловіками виникла суперечка, яка переросла у бійку. У ході конфлікту один із них дістав складний ніж та близько десяти разів ударив ним свого 23-річного опонента.

Працівники закладу негайно викликали швидку медичну допомогу та поліцію. Потерпілого госпіталізували до медичного закладу.

Нападника правоохоронці затримали. Слідчі вже повідомили йому про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Хмельницькому правоохоронці затримали водія, який завдав тяжких тілесних ушкоджень 67-річному пішоходу після зауваження щодо порушення правил дорожнього руху. Нападнику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.