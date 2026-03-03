08:39  03 березня
03 березня 2026, 08:21

Бійка з ножем у закладі Хмельницького: нападнику загрожує до семи років

03 березня 2026, 08:21
Фото: Національна поліція
У Хмельницьку правоохоронці затримали 24-річного чоловіка, який під час конфлікту в розважальному закладі завдав численних ножових поранень іншому відвідувачу

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що подія сталася 28 лютого.

За попередньою інформацією, між двома чоловіками виникла суперечка, яка переросла у бійку. У ході конфлікту один із них дістав складний ніж та близько десяти разів ударив ним свого 23-річного опонента.

Працівники закладу негайно викликали швидку медичну допомогу та поліцію. Потерпілого госпіталізували до медичного закладу.

Нападника правоохоронці затримали. Слідчі вже повідомили йому про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Хмельницькому правоохоронці затримали водія, який завдав тяжких тілесних ушкоджень 67-річному пішоходу після зауваження щодо порушення правил дорожнього руху. Нападнику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
