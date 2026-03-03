12:13  03 березня
Смерть за кермом: на Полтавщині на зупинці помер водій маршрутки
10:30  03 березня
У Харкові викрили наркобізнес "під прикриттям" підгузків та цукерок
08:21  03 березня
Бійка з ножем у закладі Хмельницького: нападнику загрожує до семи років
UA | RU
UA | RU
03 березня 2026, 11:28

Мільйони з меморіалу: у Полтаві викрили шахрайські схеми на 8 млн грн

03 березня 2026, 11:28
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Полтаві повідомили нові підозри у справі привласнення коштів на секторі почесних поховань на Затуринському кладовищі

Про це інформує Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, загальні збитки перевищують 8 млн грн.

У 2022 році на кладовищі було виділено окремий сектор для поховання військових та учасників бойових дій. Комунальне підприємство оголосило закупівлю на капремонт, переможцем стало місцеве товариство – єдиний учасник. Пізніше з'ясувалося, що вартість матеріалів була завищена, а обвинувальний акт щодо директора, який привласнив понад 4 млн грн, вже передано до суду.

У 2024 році проєкт розширили, замовника змінили, але підрядником знову стали ті самі виконавці. Слідство встановило нове завищення вартості матеріалів – ще на понад 4 млн грн. Це стосувалося бетонної плитки, облаштування 24 місць поховання та виготовлення 24 індивідуальних стел.

До схеми були причетні власник бетонного підприємства, який постачав матеріали за завищеними цінами, та колишній посадовець Державної архітектурно-будівельної інспекції у Полтавській області, який забезпечив підготовку проєктно-кошторисної документації із завищеними цінами.

Директору підрядної фірми прокурори повідомили нову підозру за заволодіння майном в особливо великих розмірах та службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК).

Власнику підприємства та експосадовцю інкримінують пособництво у заволодінні коштами в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК).

Нагадаємо, Служба безпеки, Національна поліція та прокуратура викрили схему розкрадання коштів державного підприємства, призначених на відновлення Трипільської теплоелектростанції після російських обстрілів. Фігуранти привласнили понад 50 млн грн, які виділялися на аварійно-відновлювальні роботи.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підозра прокуратура гроші Полтава кладовище шахрайство
Квитки по 300-500 євро без документів: у Києві судитимуть організовану групу працівників УЗ
03 березня 2026, 08:39
Підсанкційний бізнесмен "вивів" із енергокомпаній 68 млн грн – СБУ викрила схему
02 березня 2026, 16:20
Мільйони готівки та ювелірка: у Вінниці лікарок викрили на незаконному оформленні інвалідності
02 березня 2026, 14:53
Всі новини »
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
Боксер Усик про політичну кар'єру: "Нижче президента не збираюся йти"
03 березня 2026, 13:51
У центрі Києва чоловік вистрибнув з 23 поверху
03 березня 2026, 13:46
Вимагав гроші у родини загиблого бійця: на Вінниччині затримали колишнього військового
03 березня 2026, 13:29
На Закарпатті автівка влетіла у відбійник на мосту: пасажирка в реанімації, водія затримали
03 березня 2026, 13:16
У Кропивницькому затримали агента ФСБ, який "вербував" людей для реєстрації російських Старлінків
03 березня 2026, 12:58
Суд арештував мільйонні активи депутата Ужгородської міськради від ОПЗЖ Маєрчика
03 березня 2026, 12:53
На Київщині накрили три нелегальні АЗС
03 березня 2026, 12:42
Мільярдні схеми Медведчука: справу про нафтопровід і відмивання коштів передали до суду
03 березня 2026, 12:36
Смерть за кермом: на Полтавщині на зупинці помер водій маршрутки
03 березня 2026, 12:13
На Харківщині агентка ФСБ намагалася влаштуватися до ТЦК – її затримала СБУ
03 березня 2026, 11:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Всі блоги »