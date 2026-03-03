Мільйони з меморіалу: у Полтаві викрили шахрайські схеми на 8 млн грн

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Полтаві повідомили нові підозри у справі привласнення коштів на секторі почесних поховань на Затуринському кладовищі

Про це інформує Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, загальні збитки перевищують 8 млн грн.

У 2022 році на кладовищі було виділено окремий сектор для поховання військових та учасників бойових дій. Комунальне підприємство оголосило закупівлю на капремонт, переможцем стало місцеве товариство – єдиний учасник. Пізніше з'ясувалося, що вартість матеріалів була завищена, а обвинувальний акт щодо директора, який привласнив понад 4 млн грн, вже передано до суду.

У 2024 році проєкт розширили, замовника змінили, але підрядником знову стали ті самі виконавці. Слідство встановило нове завищення вартості матеріалів – ще на понад 4 млн грн. Це стосувалося бетонної плитки, облаштування 24 місць поховання та виготовлення 24 індивідуальних стел.

До схеми були причетні власник бетонного підприємства, який постачав матеріали за завищеними цінами, та колишній посадовець Державної архітектурно-будівельної інспекції у Полтавській області, який забезпечив підготовку проєктно-кошторисної документації із завищеними цінами.

Директору підрядної фірми прокурори повідомили нову підозру за заволодіння майном в особливо великих розмірах та службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК).

Власнику підприємства та експосадовцю інкримінують пособництво у заволодінні коштами в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК).

Нагадаємо, Служба безпеки, Національна поліція та прокуратура викрили схему розкрадання коштів державного підприємства, призначених на відновлення Трипільської теплоелектростанції після російських обстрілів. Фігуранти привласнили понад 50 млн грн, які виділялися на аварійно-відновлювальні роботи.