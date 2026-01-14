Федоров про Міноборони: дрони, ШІ та повна трансформація армії

Фото: з відкритих джерел

Михайло Федоров заявив, що йде на посаду Міністра оборони не як творець цифрової держави та сервісу "Дія", а як людина, чия команда з 2022 року системно працює на війну та оборону країни

Про це він написав у телеграм-каналі, передає RegioNews.

За його словами, за підтримки Президента в Україні були реалізовані ключові оборонні та технологічні ініціативи, серед яких – Starlink, "Армія дронів", "Лінія дронів", платформа Brave1, система мотивації "єБали", UNITED24 та Brave1 Market – перший у світі маркетплейс для війни. Також команда Федорова брала участь у реалізації асиметричних операцій ГУР та СБУ.

Федоров наголосив, що за роки повномасштабної війни в Україні з нуля сформувалися нові оборонні ринки: кількість компаній з виробництва дронів зросла з 7 до понад 500, РЕБ – з 2 до 200, ракетних виробників – з 0 до понад 20, а компаній у сфері наземних роботизованих комплексів – до більш ніж 100.

Він підкреслив, що Україна змушена воювати асиметрично – FPV-дронами замість дорогих ПТРК, коптерами замість дефіцитної артилерії, перехоплювачами як елементом ППО, а також розвивати власні аналоги високоточної західної зброї.

Федоров заявив, що головним викликом є застаріла організаційна модель армії, яка не відповідає сучасним технологіям. Його мета – провести глибоку військову реформу, викорінити корупцію та брехню, змінити культуру управління й зробити лідерство та довіру ключовими цінностями.

Серед пріоритетів:

масштабування дронових і роботизованих підрозділів,

розвиток штучного інтелекту на фронті,

повна цифровізація управління,

реформа системи підготовки військових,

комплексне вирішення проблем ТЦК.

Він також заявив, що в планах на найближчий час – провести глибокий аудит Міноборони та ЗСУ, щоб знайти додаткові можливості для покращення фінансового й соціального рівня забезпечення військовослужбовців.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, сьогодні, 14 січня, у Верховній Раді можуть з'явитися необхідні голоси для призначення Михайла Федорова та Дениса Шмигаля.

Раніше повідомлялося, що посадовці подали до Ради заяви про відставку. Планується, що Шмигаль залишить посаду міністра оборони та перейде на пост міністра енергетики, а його місце займе чинний міністр цифровізації Федоров.