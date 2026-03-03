12:13  03 березня
03 березня 2026, 12:53

Суд арештував мільйонні активи депутата Ужгородської міськради від ОПЗЖ Маєрчика

03 березня 2026, 12:53
Фото: Прокуратура України
В Ужгороді арештовано квартири, землю та інше майно депутата міськради, який підозрюється у недекларуванні 13,8 млн грн

Про це повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі, передає RegioNews.

Так, у межах розслідування кримінальної справи арештовано

  • 2 квартири в історичній частині Ужгорода;
  • 5 земельних ділянок на вулицях Минайській та Високій;
  • корпоративні права у приватних підприємствах та товариствах;
  • елітні автомобілі люкс-класу;
  • 9 картин відомих закарпатських митців.

Відповідні ухвали винесено слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду.

Правоохоронці перевіряють походження активів та можливу належність їх третім особам для приховування реального майнового стану депутата.

За даними ЗМІ, йдеться про Павла Маєрчика (депутат Ужгородської міської ради, 8-е скликання), який, за даними слідства та перевірки декларації за 2022 рік Національним агентством з питань запобігання корупції, умисно не відобразив у декларації низку активів та фінансових зобов’язань.

Зокрема, об’єкти нерухомості, якими користувалися члени його родини, у тому числі приватний житловий будинок у місті Ужгороді площею близько 360 кв. м, а також нерухомість у місті Києві.

Крім того, не було задекларовано понад 315 тисяч доларів США готівкою, які підозрюваний передав третій особі, оформивши їх як позику.

Таким чином він намагався легалізувати кошти з непідтвердженим походженням. Також у декларації відсутні відомості про понад 1,3 млн грн коштів на приватних банківських рахунках, майже 800 тис. грн боргових зобов’язань.

Як відомо, про підозру депутату повідомили 30 січня 2026 року. Згодом йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 11,5 млн грн, яка була сплачена того ж дня.

Довідка: Павло Маєрчик – депутат Ужгородської міської ради VIII скликання від забороненої партії ОПЗЖ. Неодноразово фігурував у корупційних та земельних справах (незаконне використання землі, самовільне будівництво).

