Фото: Офіс президента

Володимир Зеленський підписав низку указів про призначення у Службі безпеки України та зміни у складі РНБО

Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави, передає RegioNews.

Олександр Поклад призначений першим заступником голови СБУ, Андрій Тупіков – заступником голови СБУ, а Денис Килимник – заступником голови СБУ та керівником Антитерористичного центру при СБУ.

Водночас президент звільнив Сергія Андрущенка з посади першого заступника голови СБУ та керівника Антитерористичного центру, а також заступника голови СБУ Сергія Наумюка і начальника Департаменту військової контррозвідки Олександра Дубровіна.

Окрім того, Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони.

"Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Буданова Кирила Олексійовича – Керівника Офісу Президента України", – йдеться в указі.

Водночас зі складу Ради вивели начальника Головного управління розвідки Олега Іващенка.

Нагадаємо, 5 січня Василь Малюк заявив, що йде з посади голови Служби безпеки України. Виконувати обов'язки голови СБУ буде начальник Центру спецоперацій "А" СБУ Євгеній Хмара.