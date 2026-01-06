14:12  06 січня
У Миколаєві батьки намагалися за 10 тисяч доларів продати новонароджену дитину
13:25  06 січня
На Харківщині легковик врізався у маршрутку на зустрічній смузі: 18 постраждалих
10:32  06 січня
На Закарпатті на 8-річну дівчинку впало дерево: вона загинула
06 січня 2026, 10:14

Президент підписав укази про кадрові зміни в СБУ та РНБО

06 січня 2026, 10:14
Фото: Офіс президента
Володимир Зеленський підписав низку указів про призначення у Службі безпеки України та зміни у складі РНБО

Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави, передає RegioNews.

Олександр Поклад призначений першим заступником голови СБУ, Андрій Тупіков – заступником голови СБУ, а Денис Килимник – заступником голови СБУ та керівником Антитерористичного центру при СБУ.

Водночас президент звільнив Сергія Андрущенка з посади першого заступника голови СБУ та керівника Антитерористичного центру, а також заступника голови СБУ Сергія Наумюка і начальника Департаменту військової контррозвідки Олександра Дубровіна.

Окрім того, Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони.

"Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Буданова Кирила Олексійовича – Керівника Офісу Президента України", – йдеться в указі.

Водночас зі складу Ради вивели начальника Головного управління розвідки Олега Іващенка.

Нагадаємо, 5 січня Василь Малюк заявив, що йде з посади голови Служби безпеки України. Виконувати обов'язки голови СБУ буде начальник Центру спецоперацій "А" СБУ Євгеній Хмара.

СБУ призначення Зеленський президент заступник
06 січня 2026
07 серпня 2025
