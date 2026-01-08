Зеленський змінив керівників чотирьох обласних військових адміністрації
В Україні змінили керівників чотирьох ОВА
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на відповідні укази президента України.
Вінницька область
"Призначити Заболотну Наталю Михайлівну головою Вінницької обласної державної адміністрації", – йдеться в указі.
Дніпропетровська область
"Призначити Ганжі Олександра Олександровича головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації", – йдеться в указі.
Полтавська область
"Призначити Дяківнича Віталія Анатолійовича головою Полтавської обласної державної адміністрації", – йдеться в указі.
Чернівецька область
"Призначити Осипенка Руслана Івановича головою Чернівецької обласної державної адміністрації", – йдеться в указі.
Раніше ми повідомляли про те, що Кабмін погодив призначення Дяківнича керівником Полтавської ОВА.
Нагадаємо, на початку нового року президент Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в регіонах.