Кабмін погодив призначення Дяківнича очільником Полтавської ОВА – місцеві ЗМІ

Фото: інтернет-видання "Полтавщина"

Про це пише інтернет-видання"Полтавщина", передає RegioNews.

Журналісти зібрали ключові факти про посадовця – його біографію, кар'єру та зв'язки.

Віталій Анатолійович Дяківнич народився 14 серпня 1979 року в селищі Диканька Полтавської області.

У 2001 році закінчив Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка за спеціальністю"педагогіка та методика середньої освіти".

У 2020 році здобув ступінь магістра публічного управління та адміністрування в Харківському регіональному інституті НАДУ при Президентові України.

Кар'єра

Трудову діяльність розпочав у 2001 році на посаді державного податкового інспектора, згодом працював у приватному секторі.

З 2004 року перебуває на державній службі. Працював у Диканській районній раді, де пройшов шлях від технічного працівника до головного спеціаліста, а з 2016 по 2021 рік очолював апарат Диканської РДА.

У червні 2021 року був призначений першим заступником голови Миргородської РДА, а з січня 2023 року очолює Миргородську районну державну адміністрацію.

Окрім цього, з 2020 року є депутатом Диканської селищної ради восьмого скликання та очолює фракцію партії "Слуга Народу".

За свою діяльність Віталій Дяківнич був нагороджений відзнакою Президента України "За оборону України" (2022 рік), а у жовтні 2024 року отримав пам’ятний нагрудний знак від командувача Повітряних Сил ЗСУ.

Статки

Згідно з декларацією за 2024 рік, посадовець отримав 1,2 млн грн заробітної плати, його дружина – 317 тис. грн. Родина володіє житловими будинками та земельними ділянками на Полтавщині, двома автомобілями, а також задекларувала грошові заощадження в гривні та іноземній валюті.

Політичні зв'язки

За інформацією джерел, Віталія Дяківнича пов’язують із народним депутатом Олегом Кулінічем та політичною групою "Довіра", яку також асоціюють із бізнесменом та екснардепом Андрієм Веревським.

Нагадаємо, на початку нового року президент Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в регіонах. Зокрема, йшлося про призначення керівників ОВА у п’яти областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській та Чернівецькій. За його словами, коло кандидатів уже сформоване, і остаточні рішення мають бути ухвалені найближчим часом.

Раніше RegioNews, посилаючись на власні джерела, повідомляв, що саме Дяківнич очолить Полтавську ОВА.