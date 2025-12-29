Фото: з відкритих джерел

Трамп підтвердив, що дізнався від Путіна про нібито атаку України на його резиденцію і висловив обурення щодо цієї інформації

Про це Трамп заявив під час спілкування із журналістами, передає RegioNews.

Президент США Дональд Трамп прокоментував заяви Росії про нібито атаку України на резиденцію Володимира Путіна в Новгородській області. За його словами, про інцидент він дізнався під час ранкової телефонної розмови 29 грудня від самого Путіна і "був дуже розлючений".

Трамп уточнив, що спочатку не мав достовірної інформації про атаку, але після дзвінка від Путіна змінив оцінку подій. Він також зазначив, що ймовірність атаки ще потребує перевірки. Під час розмови президенти обговорили "складні питання" та наголосили на необхідності пошуку шляхів до миру.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив про нібито атаку України на резиденцію Путіна та натякнув на можливу відповідь. Президент України Володимир Зеленський заперечив ці твердження, вказавши, що подібні заяви Росії можуть заважати переговорному процесу та готувати ґрунт для ударів по Києву.

За даними Міноборони РФ, кількість безпілотників, нібито атакувала резиденцію Путіна, суперечить заявам Лаврова про те, що вночі було збито 18 дронів, а пізніше ще 23. Ці дані підкреслюють невідповідність офіційних заяв та повідомлень у ЗМІ.

Раніше повідомлялося, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним щодо України – речниця Білого дому назвала діалог "позитивним".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у неділю, 28 грудня, прибув до Флориди. Зустріч із президентом США Дональдом Трампом розпочалася о 20:00 за київським часом.

Як відомо, українську делегацію пригощали курячим бульйоном, стейками з картоплею фрі та шоколадним тортом імені Трампа – "Trump chocolate cake".