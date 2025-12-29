18:29  29 грудня
Арктичне повітря накриє Україну. Стовпчики термометрів опустяться до -14 градусів
15:44  29 грудня
СБУ проводить обшуки у всіх ТЦК на Закарпатті
14:56  29 грудня
Вихованець київського футбольного клубу став гравцем "Ліверпуля"
UA | RU
UA | RU
29 грудня 2025, 22:00

Трамп прокоментував заяву президента РФ про атаку України на резиденцію Путіна

29 грудня 2025, 22:00
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Трамп підтвердив, що дізнався від Путіна про нібито атаку України на його резиденцію і висловив обурення щодо цієї інформації

Про це Трамп заявив під час спілкування із журналістами, передає RegioNews.

Президент США Дональд Трамп прокоментував заяви Росії про нібито атаку України на резиденцію Володимира Путіна в Новгородській області. За його словами, про інцидент він дізнався під час ранкової телефонної розмови 29 грудня від самого Путіна і "був дуже розлючений".

Трамп уточнив, що спочатку не мав достовірної інформації про атаку, але після дзвінка від Путіна змінив оцінку подій. Він також зазначив, що ймовірність атаки ще потребує перевірки. Під час розмови президенти обговорили "складні питання" та наголосили на необхідності пошуку шляхів до миру.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив про нібито атаку України на резиденцію Путіна та натякнув на можливу відповідь. Президент України Володимир Зеленський заперечив ці твердження, вказавши, що подібні заяви Росії можуть заважати переговорному процесу та готувати ґрунт для ударів по Києву.

За даними Міноборони РФ, кількість безпілотників, нібито атакувала резиденцію Путіна, суперечить заявам Лаврова про те, що вночі було збито 18 дронів, а пізніше ще 23. Ці дані підкреслюють невідповідність офіційних заяв та повідомлень у ЗМІ.

Раніше повідомлялося, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним щодо України – речниця Білого дому назвала діалог "позитивним".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у неділю, 28 грудня, прибув до Флориди. Зустріч із президентом США Дональдом Трампом розпочалася о 20:00 за київським часом.

Як відомо, українську делегацію пригощали курячим бульйоном, стейками з картоплею фрі та шоколадним тортом імені Трампа – "Trump chocolate cake".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Резиденція Розмова атака телефон Зеленський Володимир Путін мирні переговори Трамп
Ворог просунувся в районі Філії на Дніпропетровщині, – DeepState
29 грудня 2025, 21:00
Трамп провів телефонну розмову з Путіним щодо України: Білий дім розкрив перші деталі
29 грудня 2025, 18:47
Зеленський відреагував на заяви РФ про "удар по резиденції": що сказав президент
29 грудня 2025, 18:20
Всі новини »
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
Військовослужбовцям платитимуть утричі більше
29 грудня 2025, 22:13
У Києві іномарка на смерть збила пенсіонерку
29 грудня 2025, 21:45
Жили під землею: на Донеччині евакуювали родину з двома дітьми з імпровізованого бліндажу
29 грудня 2025, 21:38
На Полтавщині судили чоловіка, який публікував у Telegram дані про місця розташування ТЦК
29 грудня 2025, 21:20
На Вінниччині суд призначив 12 років тюрми чоловіку, який застрелив односельця з мисливської рушниці
29 грудня 2025, 21:20
Ворог просунувся в районі Філії на Дніпропетровщині, – DeepState
29 грудня 2025, 21:00
Дитина кликала по допомогу: на Львівщині мати залишила 8-річну доньку з півторамісячним немовлям в зачиненій квартирі
29 грудня 2025, 20:50
На Донеччині після отриманих травм загинув капітан поліції Дмитро Шушпанов
29 грудня 2025, 20:45
На Житомирщині підліток прокрався у будинок пенсіонерів та жорстоко їх побив
29 грудня 2025, 20:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Всі публікації »
Валерій Пекар
Віктор Шлінчак
Валерій Пекар
Всі блоги »