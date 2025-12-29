18:29  29 грудня
Арктичне повітря накриє Україну. Стовпчики термометрів опустяться до -14 градусів
15:44  29 грудня
СБУ проводить обшуки у всіх ТЦК на Закарпатті
14:56  29 грудня
Вихованець київського футбольного клубу став гравцем "Ліверпуля"
29 грудня 2025, 21:00

Ворог просунувся в районі Філії на Дніпропетровщині, – DeepState

29 грудня 2025, 21:00
Фото: DeepState
В Дніпропетровській області зафіксували нове просування ворожих сил у районі Філії

Відповідні зміни зафіксовані на оновленій карті бойових дій, яку оприлюднив аналітичний проєкт DeepState, передає RegioNews.

В Дніпропетровській області зафіксували просування ворожих сил у районі Філії. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState, який відстежує зміни на фронті та публікує оновлені карти бойових дій.

Раніше російські війська окупували населений пункт Званівка на Донеччині. За даними DeepState, противник також просунувся поблизу Свято-Покровського, Пазено, Оріхово-Василівки та Федорівки. Такі зміни демонструють активізацію бойових дій у кількох напрямках одночасно.

Ситуація на фронті залишається напруженою. Аналітики зазначають, що контроль над цими територіями має стратегічне значення для обох сторін конфлікту, а зміни на карті бойових дій можуть впливати на подальші операції.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що українським військовим вдалося відкинути російські війська від Куп'янська у Харківській області та взяти під контроль майже 90% території міста. Окрім того, противник уже понад 17 місяців намагається захопити Покровськ. Однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу.

Дніпропетровська область DeepState лінія фронту фронт вороги атака Карта бойові дії
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
07 серпня 2025
