Фото: DeepState

Відповідні зміни зафіксовані на оновленій карті бойових дій, яку оприлюднив аналітичний проєкт DeepState, передає RegioNews.

В Дніпропетровській області зафіксували просування ворожих сил у районі Філії. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState, який відстежує зміни на фронті та публікує оновлені карти бойових дій.

Раніше російські війська окупували населений пункт Званівка на Донеччині. За даними DeepState, противник також просунувся поблизу Свято-Покровського, Пазено, Оріхово-Василівки та Федорівки. Такі зміни демонструють активізацію бойових дій у кількох напрямках одночасно.

Ситуація на фронті залишається напруженою. Аналітики зазначають, що контроль над цими територіями має стратегічне значення для обох сторін конфлікту, а зміни на карті бойових дій можуть впливати на подальші операції.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що українським військовим вдалося відкинути російські війська від Куп'янська у Харківській області та взяти під контроль майже 90% території міста. Окрім того, противник уже понад 17 місяців намагається захопити Покровськ. Однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу.