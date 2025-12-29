18:29  29 декабря
29 декабря 2025, 22:00

Трамп прокомментировал заявление президента РФ об атаке Украины на резиденцию Путина

29 декабря 2025, 22:00
Фото: из открытых источников
Трамп подтвердил, что узнал от Путина о якобы атаке Украины на его резиденцию и выразил возмущение в связи с полученной информацией

Об этом Трамп заявил в ходе общения с журналистами, передает RegioNews.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявления России о якобы атаке Украины на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. По его словам, об инциденте он узнал во время утреннего телефонного разговора 29 декабря от самого Путина и "был очень разозленным".

Трамп уточнил, что сначала не располагал достоверной информацией об атаке, но после звонка от Путина изменил оценку событий. Он также отметил, что вероятность атаки еще нуждается в проверке. Во время разговора президенты обсудили "сложные вопросы" и отметили необходимость поиска путей в мир.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о якобы атаке Украины на резиденцию Путина и намекнул на возможный ответ. Президент Украины Владимир Зеленский отрицает эти утверждения, указав, что подобные заявления России могут мешать переговорному процессу и готовить почву для ударов по Киеву.

По сообщениям от Минобороны РФ, количество беспилотников, якобы атаковавших резиденцию Путина, противоречит заявлениям Лаврова о том, что ночью было сбито 18 дронов, а позже еще 23. Эти данные подчеркивают несоответствие официальных заявлений и сообщений в СМИ.

Ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным относительно Украины – представительница Белого дома назвала диалог "положительным".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 28 декабря, прибыл во Флориду. Встреча с президентом США Дональдом Трампом началась в 20:00 по киевскому времени.

Как известно, украинскую делегацию угощали куриным бульоном, стейками с картофелем фри и шоколадным тортом имени Трампа – "Trump chocolate cake".

Резиденция Разговор атака телефон Зеленский Владимир Путин мирные переговоры Трамп
29 декабря 2025
