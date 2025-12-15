Фрукти перед святами дорожчають: як в Україні змінились ціни на мандарини, хурму та інше

Ілюстративне фото

В Україні фруктовий сегмент теж змінює ціни перед святами. Особливо це стосується мандаринів та лимонів

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Лимони в Україні подорожчали до 90-100 гривень за кілограм. Мандарини подорожчали до 65-95 гривень за кілограм. При цьому пропозиція апельсина збільшилась: ціна відповідно впала — до 65-135 гривень за кілограм.

Хурма подорожчала до 80-90 гривень за кілограм. Гранат зріс у ціні до 115-140 гривень за кілограм. Діапазон цін на ківі розширився до 85-335 гривень за кілограм. Діапазон цін на банан звузився до 58-65 гривень за кілограм.

