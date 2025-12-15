17:26  15 грудня
У вівторок в Україні потепліє до +7 градусів
На Тернопільщині водій-порушник збив поліцейського
У Познані двоє чоловіків побили українця в трамваї: всі подробиці
15 грудня 2025, 23:30

Фрукти перед святами дорожчають: як в Україні змінились ціни на мандарини, хурму та інше

15 грудня 2025, 23:30
Ілюстративне фото
В Україні фруктовий сегмент теж змінює ціни перед святами. Особливо це стосується мандаринів та лимонів

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Лимони в Україні подорожчали до 90-100 гривень за кілограм. Мандарини подорожчали до 65-95 гривень за кілограм. При цьому пропозиція апельсина збільшилась: ціна відповідно впала — до 65-135 гривень за кілограм.

Хурма подорожчала до 80-90 гривень за кілограм. Гранат зріс у ціні до 115-140 гривень за кілограм. Діапазон цін на ківі розширився до 85-335 гривень за кілограм. Діапазон цін на банан звузився до 58-65 гривень за кілограм.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні ціни на ріпак різко зросли через скорочення пропозиції та очікування змін у правилах експорту. Обсяги постачання за кордон впали у десятки разів, а переробники продовжують підіймати закупівельні ціни.

ціни фрукти
