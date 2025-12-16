17:26  15 грудня
У вівторок в Україні потепліє до +7 градусів
13:24  15 грудня
На Тернопільщині водій-порушник збив поліцейського
11:22  15 грудня
У Познані двоє чоловіків побили українця в трамваї: всі подробиці
UA | RU
UA | RU
16 грудня 2025, 00:30

"Наче той клятий дрон летить просто на мене": співачка Lida Lee розповіла про небезпечні зйомки

16 грудня 2025, 00:30
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Співачка Lida Lee розповіла про зйомки, коли їй та команді довелось ховатися від обстрілів. Це сталось у Львові

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами артистки, такі зйомки ставались і в Києві, але вона і команда сподівались, що у Львові буде безпечніше. Команда знімала реаліті-шоу. Тоді, згадує артистка, вона прокинулась від характерного звуку дрона, після чого пролунав вибув.

"Я подумала: "Ну все, більше не буде", пішла до вбиральні, навіть телефон не взяла. Виходжу – і знову чую цей звук настільки близько, наче той клятий дрон летить просто на мене. Всю ніч ми ховались у бомбосховищі", - згадує Lida Lee.

Пізніше стало відомо, що "прильоти" були буквально за п'ять хвилин ходьби від готелю, де зупинилась команда. При цьому співачка каже, що попри щоденну загрозу, постійні тривоги й масовані атаки ворога вона рада, що сезон з її участю не знімали за кордоном.

"Я дуже зраділа, коли дізналася, що цей сезон ми зніматимемо саме в Україні. Бо вдалося побувати в неймовірних місцях, які глядачі вже бачили та ще побачать у випусках. Я вперше в житті доїла корову, пасла кіз! Кілька місяців зйомок були важкими, але незабутніми", - каже артистка.

Довідка. Лідія Скорубська (Lida Lee) - українська співачка, яка також відома багатьом як бек-вокалістка Дмитра Монатіка. Вона брала участь в його шоу на НСК "Олімпійський". Зараз Ліда веде сольну кар'єру. Українці також можуть її пам'ятати з 10 сезону шоу "Голос", де вона в команді Монатіка дійшла до суперфіналу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Ведучий Олексій Суханов зізнався, чому в нього не було дітей з колишньою дружиною
12 грудня 2025, 22:30
"Я чинний співробітник МВС": лідер Бумбоксу Андрій Хливнюк прокоментував хейт на його бенд через бронювання
12 грудня 2025, 22:15
Ведучий Холостяка Григорій Решетнік відверто розповів про кризу в шлюбі
12 грудня 2025, 21:50
Всі новини »
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
"Всі наші відкладені гроші витратили": репер OTOY розповів, у скільки йому обійшлось весілля
16 грудня 2025, 01:30
Фрукти перед святами дорожчають: як в Україні змінились ціни на мандарини, хурму та інше
15 грудня 2025, 23:30
У Запоріжжі за 17,5 млн грн продали науково-дослідний інститут
15 грудня 2025, 23:14
Ціни змінились перед святами: які в Україні тепер цінники на овочах
15 грудня 2025, 22:30
В Одесі поступово відновлюють мобільний зв’язок
15 грудня 2025, 21:55
Євросоюз поставив Україні обіцяні 2 мільйони артилерійських снарядів
15 грудня 2025, 21:20
Міністерство оборони Туреччини повідомляє про збитий дрон над Чорним морем
15 грудня 2025, 21:07
Військовий оркестр Волині вшанував пам’ять Степана Гіги на львівській церемонії
15 грудня 2025, 20:42
Продавали дітей за 70 тис. євро: українську "координаторку сурогатного бізнесу" екстрадували з Німеччини
15 грудня 2025, 20:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі публікації »
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Олексій Гончаренко
Всі блоги »