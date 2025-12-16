"Наче той клятий дрон летить просто на мене": співачка Lida Lee розповіла про небезпечні зйомки

Фото з відкритих джерел

Співачка Lida Lee розповіла про зйомки, коли їй та команді довелось ховатися від обстрілів. Це сталось у Львові

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами артистки, такі зйомки ставались і в Києві, але вона і команда сподівались, що у Львові буде безпечніше. Команда знімала реаліті-шоу. Тоді, згадує артистка, вона прокинулась від характерного звуку дрона, після чого пролунав вибув.

"Я подумала: "Ну все, більше не буде", пішла до вбиральні, навіть телефон не взяла. Виходжу – і знову чую цей звук настільки близько, наче той клятий дрон летить просто на мене. Всю ніч ми ховались у бомбосховищі", - згадує Lida Lee.

Пізніше стало відомо, що "прильоти" були буквально за п'ять хвилин ходьби від готелю, де зупинилась команда. При цьому співачка каже, що попри щоденну загрозу, постійні тривоги й масовані атаки ворога вона рада, що сезон з її участю не знімали за кордоном.

"Я дуже зраділа, коли дізналася, що цей сезон ми зніматимемо саме в Україні. Бо вдалося побувати в неймовірних місцях, які глядачі вже бачили та ще побачать у випусках. Я вперше в житті доїла корову, пасла кіз! Кілька місяців зйомок були важкими, але незабутніми", - каже артистка.

Довідка. Лідія Скорубська (Lida Lee) - українська співачка, яка також відома багатьом як бек-вокалістка Дмитра Монатіка. Вона брала участь в його шоу на НСК "Олімпійський". Зараз Ліда веде сольну кар'єру. Українці також можуть її пам'ятати з 10 сезону шоу "Голос", де вона в команді Монатіка дійшла до суперфіналу.