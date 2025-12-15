17:26  15 грудня
У вівторок в Україні потепліє до +7 градусів
13:24  15 грудня
На Тернопільщині водій-порушник збив поліцейського
11:22  15 грудня
У Познані двоє чоловіків побили українця в трамваї: всі подробиці
15 грудня 2025, 23:14

У Запоріжжі за 17,5 млн грн продали науково-дослідний інститут

15 грудня 2025, 23:14
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Фонд держмайна за 17,5 млн грн продав державне підприємство «Український науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів» у Запоріжжі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Фонд державного майна.

Як зазначається, відбувся онлайн-аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства "Український науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів", що знаходиться в місті Запоріжжя.

Торги проходили в електронній системі "Прозорро.Продажі".

Як зазначається, новий власник має виконати умови приватизації: погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом протягом 12 місяців та недопущення звільнення працівників протягом 6 місяців.

Нагадаємо, у Запорізькій області атакували підстанцію, яка мала "перепідключити" АЕС до енергосистеми РФ.

Фонд держмайна Запорізька область Запоріжжя підприємство економіка
Палив автівки та передавав дані ЗСУ: у Запоріжжі викрили російського агента, який заробляв у росіян
15 грудня 2025, 13:45
Атака на Запоріжжя 14 грудня: шестеро постраждалих залишаються в лікарнях
15 грудня 2025, 13:33
Росіяни за добу 850 разів вдарили по Запорізькій області: 14 постраждалих
15 грудня 2025, 07:56
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
"Всі наші відкладені гроші витратили": репер OTOY розповів, у скільки йому обійшлось весілля
16 грудня 2025, 01:30
"Наче той клятий дрон летить просто на мене": співачка Lida Lee розповіла про небезпечні зйомки
16 грудня 2025, 00:30
Фрукти перед святами дорожчають: як в Україні змінились ціни на мандарини, хурму та інше
15 грудня 2025, 23:30
Ціни змінились перед святами: які в Україні тепер цінники на овочах
15 грудня 2025, 22:30
В Одесі поступово відновлюють мобільний зв’язок
15 грудня 2025, 21:55
Євросоюз поставив Україні обіцяні 2 мільйони артилерійських снарядів
15 грудня 2025, 21:20
Міністерство оборони Туреччини повідомляє про збитий дрон над Чорним морем
15 грудня 2025, 21:07
Військовий оркестр Волині вшанував пам’ять Степана Гіги на львівській церемонії
15 грудня 2025, 20:42
Продавали дітей за 70 тис. євро: українську "координаторку сурогатного бізнесу" екстрадували з Німеччини
15 грудня 2025, 20:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Олексій Гончаренко
