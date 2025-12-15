У Запоріжжі за 17,5 млн грн продали науково-дослідний інститут

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Фонд держмайна за 17,5 млн грн продав державне підприємство «Український науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів» у Запоріжжі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Фонд державного майна.

Як зазначається, відбувся онлайн-аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства "Український науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів", що знаходиться в місті Запоріжжя.

Торги проходили в електронній системі "Прозорро.Продажі".

Як зазначається, новий власник має виконати умови приватизації: погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом протягом 12 місяців та недопущення звільнення працівників протягом 6 місяців.

Нагадаємо, у Запорізькій області атакували підстанцію, яка мала "перепідключити" АЕС до енергосистеми РФ.