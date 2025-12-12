17:43  12 грудня
12 грудня 2025, 17:52

Високопоставленого чиновника США відсторонили від переговорів щодо України

12 грудня 2025, 17:52
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Міністра армії США Дена Дрісколла відсторонили від участі в переговорах щодо завершення війни в Україні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на The Telegraph.

Неназвані джерела видання стверджують, що Дрісколла відсторонили від переговорів після того, як міністр оборони США вирішив, що він "виходить за межі своїх повноважень".

Як відомо, Дрісколл мав відвідати Київ вдруге два тижні тому, але цього так і не сталося.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп представив оновлений "мирний план" – і він знову передбачає серйозні територіальні поступки з боку України. Документ зокрема пропонує визнати російський контроль над Кримом, а також Донецькою та Луганською областями.

