Нардепці Скороход обрали запобіжний захід
Народній депутатці Ганні Скороход обрали запобіжний захід – понад 3 млн грн в якості застави
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на INSIDER UA.
Нагадаємо, СБУ та НАБУ викрили народну депутатку Анну Скороход на підбурюванні до надання хабаря у $250 тис.
За даними слідства, учасники цього угруповання запропонували представнику бізнесу за $250 тис організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони України на компанію-конкурента.
Як повідомлялось, Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення щодо запобіжного заходу для помічника народної депутатки від політичної партії "За майбутнє" Анни Скороход, визначивши заставу у розмірі 1,5 млн гривень
Судове засідання у справі Коломойського знову скасували: названо причинуВсі новини »
09 грудня 2025, 14:55Скандальна справа Скороход: ВАКС обрав запобіжний захід спільнику за підбурення до хабаря
08 грудня 2025, 08:35"Це все фейк": депутатка Скороход звинуватила НАБУ у брехні
06 грудня 2025, 12:35
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
У Сумах поліція розшукала чоловіка, який влаштував стрілянину по чотирьом підлітках
09 грудня 2025, 20:29В Україні трагічно загинув британський військовий
09 грудня 2025, 20:19У Києві провели в останню путь ADAM: похорон зібрав родину, друзів та відомих артистів
09 грудня 2025, 20:12Замість того, щоб будувати укриття, друзі Зеленського все розкрадали
09 грудня 2025, 19:57Харківщина попрощалася з 34-річним поліцейським Анатолієм Петіком, який загинув на фронті
09 грудня 2025, 19:46В Україні різко змінились ціни на помідори: скільки тепер коштує кілограм
09 грудня 2025, 19:45В Україні хочуть звільнити міністра освіти і науки
09 грудня 2025, 19:43Як вимикатимуть світло в Україні 10 грудня
09 грудня 2025, 19:35На Київщині виявили уламки ракети Х-101 з бойовою частиною
09 грудня 2025, 19:27
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі блоги »