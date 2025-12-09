Нардепці Скороход обрали запобіжний захід

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на INSIDER UA.

Нагадаємо, СБУ та НАБУ викрили народну депутатку Анну Скороход на підбурюванні до надання хабаря у $250 тис.

За даними слідства, учасники цього угруповання запропонували представнику бізнесу за $250 тис організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони України на компанію-конкурента.

Як повідомлялось, Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення щодо запобіжного заходу для помічника народної депутатки від політичної партії "За майбутнє" Анни Скороход, визначивши заставу у розмірі 1,5 млн гривень