Про це повідомляє РБК-Україна, передає RegioNews.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для народної депутатки Анни Скороход. Згідно з рішенням суду, їй дозволили внести заставу у розмірі 3 млн 28 тисяч гривень. Крім цього, на підозрювану покладено процесуальні обовʼязки, що передбачають виконання певних вимог слідства. Початково прокуратура наполягала на заставі у розмірі 10,6 млн грн.

Ім’я Скороход раніше згадувалося у так званих "плівках Міндіча", які публікував Центр протидії корупції. Під час слухання у справі іншого підозрюваного, Дмитра Басова, прокурор зачитав повідомлення від НАБУ, в якому фігурувала вимога, щоб Скороход або інша депутатка підготували депутатські запити.

Сама нардепка заявила, що такі дії можуть розцінюватися як тиск на опозицію та спробу обмежити її політичну діяльність через принципову позицію. В соцмережах Скороход повідомляла про обшуки у своєму помешканні і підкреслювала, що не має чого приховувати.

Раніше НАБУ та САП у співпраці зі Службою безпеки України повідомляли про викриття злочинної групи, очолюваної народною депутаткою. Тривають першочергові слідчі дії, деталі справи поки уточнюються.

За інформацією джерел УП, раніше обшуки проводились у помешканні Анни Скороход. Встановлено, що парламентарка разом із спільниками могла вимагати від підприємця $250 тис. Деталі та подальший розвиток подій будуть оприлюднені після завершення слідчих дій.

Що відомо про скандал із Скороход

14 листопада 2019 року народна депутатка від "Слуги народу" Анна Скороход звинуватила владу в затриманні свого чоловіка Олексія Алякіна, пов'язуючи це з її голосуванням всупереч позиції фракції. За її словами, затримання було спричинене тим, що вона проголосувала проти законопроєкту про відкриття ринку землі під час першого читання.

Водночас голова фракції Давид Арахамія звинуватив Скороход у пропонуванні хабарів. Також він заявив, що депутатка лобіює інтереси "конкретних олігархічних груп" і попередив про намір ініціювати її виключення з фракції.

У відповідь на ці звинувачення Скороход зазначила, що депутати нібито отримують по 5 тисяч доларів у конвертах.

Незабаром фракція "Слуга народу" ухвалила рішення виключити Анну Скороход зі свого складу. Після цього вона приєдналася до депутатської групи "Партія "За майбутнє", яку пов'язують із олігархом Ігорем Коломойським.