Зустріч Зеленського з Віткоффом та Кушнером скасована

Фото: ОП

Заплановану в Брюсселі зустріч президента Володимира Зеленського зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером скасували

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на журналіста Euronews Алекса Рафоглу.

"За даними джерел, зустріч у Брюсселі скасовано. Зеленський повертається додому. Кремль стверджує, що Віткофф і Кушнер "обіцяли" вирушити безпосередньо до Вашингтона після переговорів з Путіним", – написав Рафоглу.

Нагадаємо, 2 грудня у Кремлі Путін провів зустріч із спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.