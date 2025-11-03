ЄС виділив Україні 50 млн євро: куди підуть кошти

Європейський Союз виділив 50 млн євро на підтримку культурного сектору України, з яких 20 млн євро надійшли від програми «Креативна Європа». Завдяки цим коштам понад 360 українських митців змогли взяти участь у програмі Culture Moves Europe

Комісар ЄС з питань молоді, культури та спорту Гленн Мікаллеф підкреслив, що підтримка культурної спадщини України є критично важливою, передає RegioNews.

За його словами, Росія знищила близько 2500 об’єктів культурної інфраструктури.

У липні на Конференції з відновлення України в Римі Мікаллеф оголосив про створення "Команди Європи для культурної спадщини в Україні" та додаткове виділення 2 млн євро від "Креативної Європи" на 74 заходи за участі 24 держав-членів ЄС.

Мета ініціативи — захист культурної спадщини та підвищення кваліфікації фахівців у сфері культури.

Нагадаємо, 21 жовтня Верховна Рада призначила Тетяну Бережну віцепрем'єркою з гуманітарної політики та міністеркою культури України. До цього вона виконувала обов’язки міністра культури та стратегічних комунікацій.