20 серпня 2025, 18:16

Путін не готовий зустрічатися із Зеленським зараз і в майбутньому, - CNN

20 серпня 2025, 18:16
фото: BBC
Президент Росії Володимир Путін наразі не готовий проводити зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і, ймовірно, не планує цього робити в найближчому майбутньому

Про це йдеться в публікації CNN, передає RegioNews.

Російська пропаганда продовжує характеризувати Зеленського як "маріонетку Заходу". Попри обговорення нового раунду переговорів у Стамбулі, Кремль може відправити туди не самого Путіна, а делегацію на чолі з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим та помічником президента Юрієм Ушаковим.

У понеділок у Білому домі досягли попередньої домовленості про можливу двосторонню зустріч лідерів України та Росії. За словами Ушакова, розглядалося питання підвищення рівня представників обох сторін на переговорах, проте конкретних деталей щодо участі самих президентів не повідомляли. Лавров у своєму інтерв’ю державному телебаченню РФ підкреслив, що будь-які контакти високого рівня потребують ретельної підготовки, що на практиці означає відсутність готовності Кремля погоджуватися на зустріч на найвищому рівні.

Експерти відзначають, що позиція Кремля продовжує залишатися жорсткою. Путін і раніше підкреслював, що Україна є "невід’ємною частиною історичного та культурного простору Росії", а визнання незалежності частини української території призвело до конфлікту. За словами Орисі Луцевич з Chatham House, будь-яка можлива зустріч вимагатиме від Путіна значного перегляду риторики щодо Зеленського, що може бути складним у внутрішньополітичному контексті.

Наразі переговори залишаються у стадії планування. Експерти наголошують, що Москва може намагатися залучити США до підтримки свого бачення урегулювання, одночасно висуваючи Україні додаткові умови. Як зазначила Тетяна Станова з Карнегі Центру, Росія, ймовірно, буде обережною, щоб уникнути ситуації, коли зустріч із Зеленським завершиться відмовою України задовольнити її ключові вимоги.

Раніше повідомлялося, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про неприпустимість поступок Росії щодо Донбасу. Він порівняв можливу передачу регіону з відмовою Сполучених Штатів від одного зі своїх штатів.

