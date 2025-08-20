Польща не відправлятиме свої війська в Україну
На тлі розмов про іноземну військову місію в Україні позиція Польщі залишається незмінною – вона не відправлятиме своїх військових
Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає RegioNews із посиланням на Європейську правду.
"Ми не відправимо польських солдатів в Україну. Це позиція уряду не на тиждень, а на багато місяців", – заявив він.
На думку міністра, це не лише позиція влади, а й більшості поляків.
У той же час Косіняк-Камиш додав, що той факт, що Польща не відправить свої війська в Україну, не означає, що вона не бере участі в так званій "коаліції рішучих".
Як повідомлялось, Польща може передати Україні кілька винищувачів до кінця 2025 року. Йдеться про радянські літаки МіГ-29.
Українка намагалась вивезти до Польщі колекцію старовинних монет
На Харківщині відбудеться онлайн-зустріч влади та бізнесу
20 серпня 2025, 17:40
