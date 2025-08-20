12:58  20 серпня
Українка намагалась вивезти до Польщі колекцію старовинних монет
12:45  20 серпня
На Закарпатті затримали молодика за зґвалтування 13-річної дитини: дівчинка вагітна
10:55  20 серпня
Бех-Романчук прокоментувала 4-річне відсторонення: її реакція
20 серпня 2025, 17:49

Польща не відправлятиме свої війська в Україну

20 серпня 2025, 17:49
ілюстративне фото: з відкритих джерел
На тлі розмов про іноземну військову місію в Україні позиція Польщі залишається незмінною – вона не відправлятиме своїх військових

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає RegioNews із посиланням на Європейську правду.

"Ми не відправимо польських солдатів в Україну. Це позиція уряду не на тиждень, а на багато місяців", – заявив він.

На думку міністра, це не лише позиція влади, а й більшості поляків.

У той же час Косіняк-Камиш додав, що той факт, що Польща не відправить свої війська в Україну, не означає, що вона не бере участі в так званій "коаліції рішучих".

Як повідомлялось, Польща може передати Україні кілька винищувачів до кінця 2025 року. Йдеться про радянські літаки МіГ-29.

19 серпня 2025
07 серпня 2025
