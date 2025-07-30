Фото: YouTube

Народний депутат Ярослав Железняк показав, як виглядає житло олігарха та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча. За словами депутата, він сам спочатку не повірив, коли це побачив

Про це розповів народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

Ярослав Железняк зазначив, що спочатку не повірив, що це фото справжнє. Проте йому підтвердило це "кілька гостей".

"Як люди маючи гроші можуть ось собі реально встановити золотий унітаз?!!! Я думав вони всі вже виїхали з країни разом з Пшонкою", - каже Железняк.

Також, за словами Железняка, саме ця квартира належить Міндічу. Якщо в каденцію президента Зеленського там святкували день народження, то, можливо, ця квартира іноді використовувалась для закритих і вузьких політичних питань.

За словами депутата, це житло могло також використовуватись для затверджування фінального списку "Слуг народу" перед виборами до Верховної Ради.

У червні стало відомо, що бізнесмен покинув Україну. Його підозрюють у розкраданнях на тендерах "Харківобленерго"на суму 664 мільйони гривень.

Нагадаємо, цього тижня УП повідомляла з посиланням на джерело в антикорупційних органах, що НАБУ готує Міндічу підозру. Саме з цим джерело пов'язувало активну протидію антикорупційним органам із боку президента, що спровокувала гучний суспільний резонанс і протести в Києві.

22 липня ввечері президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12414, який фактично підпорядковує незалежні антикорупційні органи — НАБУ і САП — генеральному прокурору.

Згодом співробітники НАБУ і САП здійснювали прослуховування квартири співвласника "Квартал-95". Це відбулось у тій квартирі, де президент України п'ять років тому святкував день народження, кажуть в Українській правді. За даними журналістів, на записах може бути й сам президент, проте немає підтверджень або спростувань.