В Офісі Президента планують звільнити одразу двох міністрів
Міністра охорони здоровʼя та міністра освіти та науки планують звільнити
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на suspilne.
За даними видання, плануються відставки міністра освіти та науки Оксена Лісового та міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка.
Лісового можуть замінити на заступника міністра освіти Андрія Вітренка, водночас кандидатури на очільника МОЗ поки що нема.
"Заступників багато. Вітренко один з них. Можливо, взагалі буде зняття Лісового без призначення міністра, а з виконувачем обовʼязків", — повідомив один з народних депутатів від "Слуги народу".
Нагадаємо, Кабмін звільнив Тараса Креміня з посади мовного омбудсмена.
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