В Офисе Президента планируют уволить сразу двух министров

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Министра здравоохранения и министра образования и науки планируют уволить

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на suspilne.

По данным издания, планируются отставки министра образования и науки Оксена Лесового и министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Лесного могут заменить заместителем министра образования Андреем Витренко, в то же время кандидатуры в руководителя Минздрава пока нет.

"Заместителей много. Витренко – один из них. Возможно, вообще будет снятие Лесного без назначения министра, а с исполняющим обязанности", — сообщил один из народных депутатов от "Слуги народа".

Напомним, Кабмин уволил Тараса Кременя с должности языкового омбудсмена.