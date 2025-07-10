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10 июля 2025, 22:18

В Офисе Президента планируют уволить сразу двух министров

10 июля 2025, 22:18
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Министра здравоохранения и министра образования и науки планируют уволить

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на suspilne.

По данным издания, планируются отставки министра образования и науки Оксена Лесового и министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Лесного могут заменить заместителем министра образования Андреем Витренко, в то же время кандидатуры в руководителя Минздрава пока нет.

"Заместителей много. Витренко – один из них. Возможно, вообще будет снятие Лесного без назначения министра, а с исполняющим обязанности", — сообщил один из народных депутатов от "Слуги народа".

Напомним, Кабмин уволил Тараса Кременя с должности языкового омбудсмена.

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