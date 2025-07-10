В Офисе Президента планируют уволить сразу двух министров
Министра здравоохранения и министра образования и науки планируют уволить
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на suspilne.
По данным издания, планируются отставки министра образования и науки Оксена Лесового и министра здравоохранения Виктора Ляшко.
Лесного могут заменить заместителем министра образования Андреем Витренко, в то же время кандидатуры в руководителя Минздрава пока нет.
"Заместителей много. Витренко – один из них. Возможно, вообще будет снятие Лесного без назначения министра, а с исполняющим обязанности", — сообщил один из народных депутатов от "Слуги народа".
Напомним, Кабмин уволил Тараса Кременя с должности языкового омбудсмена.
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