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Про це повідомляє Люкс.ФМ, передає RegioNews.

Американці активно стали купувати поло українського бренда Damirli. В такому Володимир Зеленський був у Білому Домі 28 лютого, коли він зустрічався з Дональдом Трампом. За словами дизайнерки Ельвіри Гасанової, американці масово пишуть їй повідомлення.

"Вони кажуть, що їм не так потрібне це поло або футболка, скільки вони хочуть показати свою солідарність з українським народом. Всі пишуть одне й те саме речення – що їм дуже соромно за їхнього президента і що вони хочуть показати, що американський народ із нами", - каже засновниця бренду.

Також дизайнерка отримала несподівану пропозицію. Американський ветеран з його друзями хоче оплатити костюм для Володимира Зеленського.

"Сьогодні таке доволі веселе, але щире повідомлення було від американського ветерана, який написав: Я б дуже хотів, щоб ви зробили костюм для президента. Подарунок від американських ветеранів. Я зі своїми друзями його оплачу. Нехай цей костюм у нього буде й лежить. Коли закінчиться війна, нехай він його обов’язково вдягне", - розповіла дизайнерка.

Слід зазначити, що в США також стали робити ставки на те, чи вибачиться Володимир Зеленський перед американським президентом Трампом до 7 березня. Станом на вечір 4 березня на "Так" можна було зробити ставку за 19 центів, а "ні" - 84 центи.