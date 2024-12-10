Про костюми і засмоктані піжами. Варто було одному з радників Трампа – суворому рейганісту Роджеру Стоуну зауважити, що вбрання Зеленського під час зустрічі з Трампом було «неповагою до американського народу» і до самого Трампа, і загалом – де костюм? Тут же понеслось від наших блогерів і позитивників – а що таке, а наше керівництво нагадує про війну. Що от, це його вигляд і позиція. І взагалі, позажирались там

Про костюми і засмоктані піжами. Варто було одному з радників Трампа – суворому рейганісту Роджеру Стоуну зауважити, що вбрання Зеленського під час зустрічі з Трампом було «неповагою до американського народу» і до самого Трампа, і загалом – де костюм? Тут же понеслось від наших блогерів і позитивників – а що таке, а наше керівництво нагадує про війну. Що от, це його вигляд і позиція. І взагалі, позажирались там

фото: Зеленський, Трамп і Макрон у Парижі / Офіс президента України

Перше, питання зовнішнього вигляду наших офіційних делегаторів піднімається уже не раз у західних медіа. А неофіційно більше – бо засмальцьовані фліски, баленсіага і білі боді, через які просвічують в деталях грудні кружальця з волосинами – взагалі не про діловий етикет. Це, коли хотів косплею маршала Монтгомері, а вийшло блиснути лише залозами Монтгомері.

Є ще один перекос – тяжкий люкс із останніх колекцій, який ставить у ступор партнерів із Парижа і Риму: а чи точно в України нема грошей на війну і зброю, якщо у її урядовців весь флеш-рояль Dior, Chanel та D&G.

По-друге, чому офіс донині вбирається у мілітарі, якщо він не має до нього жодного прямого стосунку? На противагу, коли якийсь реальний супервояка чи маститий досвідчений речник іде на інтервʼю в студію – любо глянути: гарно викладені комірці, шеврони акуратно накладені, форма, наче друга шкіра.

Те, що Зеленський – президент країни у війні, всі знають, утім історичні фото кажуть, що в часи, коли США погрузла у Другій світовій по самі вуха – Рузвельт на публіці зʼявлявся у гарних костюмах. Це при тому, що в нього був параліч обох ніг.

Черчиль та Еттлі – два досвідчених військових на людях зʼявлялися у костюмах-трійках, накрохмалених сорочках та макінтошах. А могли би в формі лазить.

Дуайт Ейзенхауер – головний американський генерал Другої світової війни. Але після початку політичної карʼєри – шановний увійшов в історію, як джентельмен у сірих костюмах з краватками усіх відтінків синього.

Із нових прикладів – три ключові члени команди Трампа Венс, Волц та Келлог – американські ветерани. На людях зараз вони зʼявляються в ділових костюмах. Поза роботою – спецназер Майк Волц вдягнув мундир з усіма нагородами на своє весілля(!).

Зустрічають завше по зовнішньому вигляду. І є зустрічі, де діловий костюм був би ліпше за жмакане псевдомілітарі. Окремо – деяким нашим можновладцям не завадило би поголитись чи освіжити стрижки.

Чому Стоуна зацікавив вигляд Зеленського? Нашого президента запросили на відкриття Нотр-Даму, який є символом Європи та вагомим туристичним магнітом Франції. Чим не нагода показати, які ми українці – акуратні та достойні європейці?

Все це напялювання псевдомілітарі має на меті одне – перебрати на себе увагу і імідж ЗСУ, приписати собі перемоги і створити прикольний імідж на наступні вибори. А от у реальних військових можна силою забирати публічність, довіру, навіть телеграми. Бо не дай же Боже, хтось побачить різницю між бути і здаватись.

UPD. ФБ видав кілька світлин, як наш дипломат Андрій Мельник ходив із потенційним канцлером Мерцем на дуже популярне німецьке політичне шоу. Обоє в сірих костюмах, гарних краватках, стильному взутті. Впіймала себе на думці – як же круто, коли твій представник на одному рівні з європейськими топами у всьому. І по уму, і по красі, і таланті давати візію.