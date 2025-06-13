ГБР сообщило о подозрении экснардепу в неуплате налогов более чем на 4 млрд грн
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему нардепу от запрещенной пророссийской партии в неуплате налогов более чем на 4 млрд грн
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
Подозрение объявлено бывшему народному депутату нескольких созывов, избранному от запрещенной пророссийской партии "Оппозиционный блок", ранее также входившего в состав "Партии регионов". Речь идет о Вадиме Новинском.
Ему инкриминируют уклонение от уплаты налогов, что привело к непоступлению в государственный бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины). Он не уплатил налог на доходы физических лиц на сумму более 4,3 млрд грн.
Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.
Напомним, ГБР сообщило о подозрении трем эксминистрам обороны из-за которых Украина потеряла важное вооружение.