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13 июня 2025, 14:39

ГБР сообщило о подозрении экснардепу в неуплате налогов более чем на 4 млрд грн

13 июня 2025, 14:39
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фото: ГБР
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Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему нардепу от запрещенной пророссийской партии в неуплате налогов более чем на 4 млрд грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Подозрение объявлено бывшему народному депутату нескольких созывов, избранному от запрещенной пророссийской партии "Оппозиционный блок", ранее также входившего в состав "Партии регионов". Речь идет о Вадиме Новинском.

Ему инкриминируют уклонение от уплаты налогов, что привело к непоступлению в государственный бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины). Он не уплатил налог на доходы физических лиц на сумму более 4,3 млрд грн.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Напомним, ГБР сообщило о подозрении трем эксминистрам обороны из-за которых Украина потеряла важное вооружение.

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