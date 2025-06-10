У колишнього правоохоронця з Дніпра знайшли 16 квартир у центрі Львова

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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру адвокату з Дніпра, який за час служби у правоохоронних органах, став власником активів на понад 33 млн грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Фігурант у різні роки був заступником начальника правоохоронного органу спочатку у Дніпропетровській, а згодом у Кіровоградській областях.

"За час служби він став власником активів на понад 33 млн грн, зокрема - 16 квартир у центрі Львова, 2 квартир та двох паркомісць у новобудові Дніпра, а також двох автомобілів. Всі активи він оформлював на близьких осіб – дружину, мати, тещу та інших родичів", - йдеться у повідомленні.

Для легалізації майна експравоохоронець організував оборудку через використання низки фейкових договорів.

Посадовця підозрюють у незаконному збагаченні та організації підробки й використання офіційних документів (ст. 368-5, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України). Також двом членам його сім’ї повідомлено про підозру у пособництві (ч. 5 ст. 27 ст. 368-5).

Нагадаємо, у Дніпрі директор навчального закладу привласнила понад 400 тисяч з бюджету.