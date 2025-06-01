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01 червня 2025, 16:26

Командувач Сухопутних військ подав рапорт про відставку: названа причина

01 червня 2025, 16:26
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фото: ілюстративне
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Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Михайло Драпатий подав рапорт про відставку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Михайла Драпатого у Фейсбуці.

"Я прийняв рішення подати рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України. Це усвідомлений крок, продиктований моїм особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули наші воїни"., - написав він.

З його слів, він не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів.

"Поведінка бійців має значення, але головна відповідальність - завжди на командуванні. Саме командири визначають правила, ухвалюють рішення і відповідають за наслідки. Кругова порука та безкарність - отрута для армії. Я намагався викорінити її з Сухопутних військ. Але якщо трагедії повторюються - значить, моїх зусиль було недостатньо", - йдеться у повідомленні.

Драпатий повідомив про 12 загиблих.

"Це молоді хлопці з навчального батальйону. Більшість із них перебували в укриттях. Вони мали вчитись, жити, боротися - не гинути. Мої глибокі співчуття родинам загиблих і всім, хто постраждав", - підсумував він.

Нагадаємо, 1 червня РФ вдарила по навчальному центру ЗСУ.

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