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19 травня 2025, 21:15

"Нехай процеc розпочнеться": Трамп після розмови з Путіним анонсував нові переговори України та РФ

19 травня 2025, 21:15
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Фото: YouTube
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Президент США Трамп провів телефонну розмову з диктатором Путіним. І, за його словами, він задоволений розмовою

Про це президент США написав у соцмережі Truth Social, передає RegioNews.

За словами Дональда Трампа, він говорив з Путіним дві години. На його думку, "розмова пройшла дуже добре". Трамп заявив, що Росія й Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що більш важливо, про завершення війни.

"Умови для цього будуть обговорені між двома сторонами, як це тільки може бути, тому що вони знають деталі переговорів, про які ніхто інший не знає. Тон і дух розмови були чудовими. Росія хоче вести широкомасштабну торгівлю із США, коли закінчиться ця катастрофічна "кривава баня", і я з цим згоден", - заявив Трамп.

Він також додав, що РФ зможе отримати велику кількість робочих місць, а також Україна зможе отримати вигоди від торгівлі в процесі відновлення своєї країни.

"Переговори між Росією та Україною розпочнуться негайно. Про це я поінформував Зеленського, президента Європейської Комісії, Макрона, прем'єр-міністра Італії, канцлера Німеччини та президента Фінляндії під час телефонної розмови зі мною, одразу після розмови Путіним. Ватикан в особі Папи Римського заявив, що був би дуже зацікавлений у проведенні переговорів. Нехай процес розпочнеться", - заявив Трамп.

Слід зазначити, що в російських ЗМІ вже з'явилась заява диктатора Путіна про цю розмову. Очільник Кремля заявив, що "Україна та Росія мають знайти компроміси, які влаштовують обидві сторони". Також він заявив, що "відновлення контактів у Стамбулі говорить про те, що сторони загалом на правильному шляху".

Проте нагадаємо, що у Financial Times писали про те, що якраз переговори у Стамбулі підкреслили небажання Путіна брати участь у мирних переговорах. Адже він відправив туди делегацію низького рівня на чолі зі своїм колишнім міністром культури Володимиром Мединським, а сам — взагалі не з'явився і не зустрівся з Володимиром Зеленським.

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