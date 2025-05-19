Фінляндія постачатиме Україні боєприпаси за гроші Росії

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Фінляндія стала однією з країн Євросоюзу, які офіційно постачатимуть Україні важкі боєприпаси, закуплені за рахунок прибутків від заморожених російських активів

Про повідомив фінський уряд, передає RegioNews.

Відповідну угоду Фінляндія уклала з Єврокомісією. Боєприпаси будуть закуповуватися у фінських постачальників, а закупівля буде фінансуватися за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів, які будуть спрямовані через Європейський фонд миру (EPF).

Вартість цієї угоди становить 90 млн євро.

"Нам вдалося домовитися про додаткове фінансування підтримки Україні. Продукція закуповується у фінської промисловості для підвищення зайнятості вдома та надсилається до України. Я дуже задоволений результатом", — заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.

Він підкреслив, що ця ініціатива є важливим доповненням до національної програми підтримки України на суму 660 млн євро, та підтвердженням "непохитної і сильної" позиції Фінляндії.

Також Хаккянен наголосив, що постачання стане показовим прикладом ефективності фінських інвестицій у виробничі потужності оборонної галузі.

В уряді наголосили, що деталі щодо обсягів, способів чи строків постачання не розголошуються з міркувань безпеки.

Нагадаємо, у квітня Швеція оголосила про новий пакет допомоги для України. Йдеться про суму 1,6 мільярда доларів.

Читайте також: Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни