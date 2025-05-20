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20 мая 2025, 14:25

Теневой флот и поставки вооружения: Британия и ЕС ввели мощные санкции против РФ

20 мая 2025, 14:25
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Правительство Великобритании объявило о новых санкциях против РФ. На этот раз это коснулось теневого флота Москвы

Об этом говорится на портале британского правительства, передает RegioNews.

Великобритания ввела против РФ 100 новых санкций. Это касается, в частности, военного, энергетического и финансового секторов, а также тех, кто ведет информационную войну против Украины. Важно, что новые санкции ограничат цепи поставок российских систем вооружения — в частности, ракеты "Искандер".

"Великобритания ранее ввела санкции против Администрации социалистической партии и нескольких ее лидеров в 2024 году. Сейчас мы нацелены на все уровни организации", - говорится в заявлении британского правительства.

Также стало известно, что ЕС одобрил 17 пакет санкций против России, направленный против почти 200 кораблей теневого флота. Это подтвердила высокая представительница Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас.

Напомним, ранее министр иностранных дел Франции говорил, что ожидаются санкции, которые сильнее предыдущих. По его словам, РФ нашла способы обойти блокаду, введенную Европой и США, а значит, нужно "перекрыть кран таким образом, чтобы схватить Россию за горло".

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