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За даними ЗМІ, пункти "мирного плану", який розробляв спецпредставник США Стів Віткофф, не цікавлять російського диктатора. Тепер американський чиновник навіть відклав зустріч із Путіним

Про це повідомляє Financial Times, передає RegioNews.

За інформацією журналістів, 22 пункти "мирного плану", який розробляв Стів Віткофф за участі України та Європи, російський диктатор не хоче обговорювати. За словами джерел, така відповідь та реакція призвела до того, що Віткофф, який раніше вже чотири рази зустрічався з Путіним, тепер відклав плани про зустріч із ним.

У виданні зауважили, що небажання Путіна брати участь в основних мирних переговорах стало більш очевидним в останні дні. Особливо тоді, коли диктатор не прилетів до Стамбулу для зустрічі з Зеленським, і відправив туди делегацію низького рівня на чолі зі своїм колишнім міністром культури Володимиром Мединським.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'являлись вимоги, які висунула РФ на переговорах з Україною. Серед їхніх вимог, крім територій, також відмова від репарацій: росіяни не хочуть платити за шкоду, яку завдали своєю збройною агресією.