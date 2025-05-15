Володимир Зеленський уже прибув до Туреччини

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Про це глава держави повідомив у Телеграм, передає RegioNews.

У короткому коментарі для ЗМІ президент повідомив, що найближчим часом проведе переговори з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердганом і подякував йому за організацію прямих переговорів делегацій України і Росії в Стамбулі.

Разом із Зеленським до Туреччини приїхали міністри та представники усіх розвідок.

"Що стосується нашого рівня – делегація на найвищому рівні: міністерство закордонних справ, мій офіс, представники всіх розвідок, до речі. Щоб приймати будь-які рішення, які можуть привести до очікуваного справедливого миру", – сказав президент.

Чи буде зустріч із Росією і в якому форматі – Україна вирішить після того, як поговорить із турецькою стороною.

"Рівень делегації руських більше схожий на бутафорський", – наголосив Зеленський і пообіцяв озвучити подільші кроки після розмови з Ердоганом.

Нагадаємо, у Туреччині 15 травня може відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Путіна.

Раніше Зеленський у своєму зверненні казав про те, що Україна готова до будь-яких форматів переговорів. Він також наголосив, що зараз від світу залежить, як закінчиться ця війна.

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