Експерт розповів, чого очікувати від переговорів у Стамбулі

Отже, що ми маємо на старті Стамбулу-3:

Отже, що ми маємо на старті Стамбулу-3:

фото: ілюстративне

1. Путін не повторив помилку Порошенка-2019 і не сприйняв ідею про "стадіон". Бо в шоу-бізнесі він точно програв би.

2. Статус російської делегації суттєво понижений - це, щоб показати своє ставлення до предмету перемовин.

3. Той, хто надіявся на позитивний розвиток ситуації і завершення гострої фази війни, - романтики. Бо не для цього Путін накопичував війська для "літньої кампанії".

4. Для нас головне питання - чи будуть європейці дійсно реагувати санкціями, чи знову (вчергове) вирішать, що водити козу - менш затратно, ніж допомагати Україні.

5. Як зреагує Трамп? Схоже, що "тихо піде в ліс" і вичікуватиме нове вікно можливостей. Поки що його зацікавленість у вирішенні конфлікту лежить виключно в області піар-технологій.

6. Що робити нам? Очевидно, що слухати тих, хто робить правильні розклади і готуватися до важких місяців на фронті попереду. Допомагати армії, стабілізовувати тил, донатити - і загалом розуміти, що ворог вважає: час грає на нього. Не дамо цього.

Борімося - поборемо.