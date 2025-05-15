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Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики info@regionews.ua
15 травня 2025, 07:33

Експерт розповів, чого очікувати від переговорів у Стамбулі

15 травня 2025, 07:33
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Отже, що ми маємо на старті Стамбулу-3:
Отже, що ми маємо на старті Стамбулу-3:
фото: ілюстративне
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1. Путін не повторив помилку Порошенка-2019 і не сприйняв ідею про "стадіон". Бо в шоу-бізнесі він точно програв би.

2. Статус російської делегації суттєво понижений - це, щоб показати своє ставлення до предмету перемовин.

3. Той, хто надіявся на позитивний розвиток ситуації і завершення гострої фази війни, - романтики. Бо не для цього Путін накопичував війська для "літньої кампанії".

4. Для нас головне питання - чи будуть європейці дійсно реагувати санкціями, чи знову (вчергове) вирішать, що водити козу - менш затратно, ніж допомагати Україні.

5. Як зреагує Трамп? Схоже, що "тихо піде в ліс" і вичікуватиме нове вікно можливостей. Поки що його зацікавленість у вирішенні конфлікту лежить виключно в області піар-технологій.

6. Що робити нам? Очевидно, що слухати тих, хто робить правильні розклади і готуватися до важких місяців на фронті попереду. Допомагати армії, стабілізовувати тил, донатити - і загалом розуміти, що ворог вважає: час грає на нього. Не дамо цього.

Борімося - поборемо.

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