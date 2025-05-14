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14 травня 2025, 15:49

Соціологи заявили про зростання рейтингу Зеленського

14 травня 2025, 15:49
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фото: ілюстративне
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Рейтинг довіри до президента України Володимира Зеленського продовжує зростати

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на дані опитування КМІС.

Станом на першу половину травня 2025 року 74% українців довіряли Зеленському, не довіряли – 22%. Баланс довіри-недовіри становить +52%.

"Порівняно з нашим останнім опитуванням у березні 2025 року довіра Президенту зросла: так, частка тих, хто довіряє, зросла з 69% до 74%, а частка тих, хто не довіряє – знизилася з 28% до 22%. Відповідно, баланс довіри-недовіри покращився з +41% до +52%", – йдеться у повідомленні.

Соціологи зазначають, що в усіх регіонах України більшість населення довіряють Президенту і показники довіри досить близькі.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав угоду із США про корисні копалини.

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