Соціологи заявили про зростання рейтингу Зеленського
Рейтинг довіри до президента України Володимира Зеленського продовжує зростати
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на дані опитування КМІС.
Станом на першу половину травня 2025 року 74% українців довіряли Зеленському, не довіряли – 22%. Баланс довіри-недовіри становить +52%.
"Порівняно з нашим останнім опитуванням у березні 2025 року довіра Президенту зросла: так, частка тих, хто довіряє, зросла з 69% до 74%, а частка тих, хто не довіряє – знизилася з 28% до 22%. Відповідно, баланс довіри-недовіри покращився з +41% до +52%", – йдеться у повідомленні.
Соціологи зазначають, що в усіх регіонах України більшість населення довіряють Президенту і показники довіри досить близькі.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав угоду із США про корисні копалини.