Владимир Зеленский уже прибыл в Турцию

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Об этом глава государства сообщил в Телеграмме, передает RegioNews.

В коротком комментарии для СМИ президент сообщил, что в ближайшее время проведет переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдганом и поблагодарил его за организацию прямых переговоров делегаций Украины и России в Стамбуле.

Вместе с Зеленским в Турцию приехали министры и представители всех разведок.

"Что касается нашего уровня – делегация на самом высоком уровне: министерство иностранных дел, мой офис, представители всех разведок, кстати. Чтобы принимать любые решения, которые могут привести к ожидаемому справедливому миру", – сказал президент.

Будет ли встреча с Россией и в каком формате Украина решит после того, как поговорит с турецкой стороной.

"Уровень делегации русских больше похож на бутафорский", – подчеркнул Зеленский и пообещал озвучить дальнейшие шаги после разговора с Эрдоганом.

Напомним, в Турции 15 мая может состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Путина.

Ранее Зеленский в своем обращении говорил о том, что Украина готова к любым форматам переговоров. Он также подчеркнул, что сейчас от мира зависит, как закончится война.

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