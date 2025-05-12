Зеленський особисто чекатиме Путіна в Туреччині

фото: president.gov.ua

У четвер, 15 травня, Президент України Володимир Зеленський особисто чекатиме на російського диктатора Путіна в Туреччині

Про це Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні до українського народу, передає RegioNews.

Лідер України сподівається, що "Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може".

"Ми чекаємо відзавтра припинення вогню — повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства. І чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині. Особисто. Сподіваюсь, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть.

Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер, Туреччина. Президент Трамп підтримав. Усі лідери підтримують", — заявив Володимир Зеленський.

Як відомо, в ніч на 11 травня Путін запропонував відновити прямі переговори України й РФ, які були на початку повномасштабної війни в 2022 році.

Нагадаємо, Україна очікує, що Росія підтвердить повне припинення вогню від понеділка, 12 травня.